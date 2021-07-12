صديق كريم صبري يوجه له رسالة مؤثرة: ألبومك هيكمل وهنزلهولك

وجه الموزع محمد شفيق صديق الراحل كريم صبري رسالة مؤثرة له بعد وفاته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





كتب محمد شفيق منشورًا قال فيه:"بوعدك قصاد الناس كلها، ألبومك هيكمل وهنزلهولك،زسيرتك هتفضل نضيفة، أغانيك هتفضل تتسمع وصوتك هيوصل للناس ".



وأضاف قائلاً:" الله يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عن سيئاتك،وعد الحر دين".





توفي كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري مساء أمس حيث توفي غرقًا بترعة المريوطية ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة.