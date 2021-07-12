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بعد وفاة شقيقه..عمرو دياب يواسي رامي صبري في محنته
الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:00 م
بسمة عادل
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نعى الفنان عمرو دياب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري الذي رحل عن عالمنا أمس، بعدما غرق في ترعة المريوطية، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتب عمرو دياب منشورًا قال فيه :"خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاه اخيه رحمه الله والهم العائلة الصبر والسلوان".
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، حسبما أعلن شقيقه الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".
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