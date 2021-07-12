حارس الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز في الميركاتو الصيفي

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حارس الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز في الميركاتو الصيفي
الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:02 م
غدير أحمد
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أصبح محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قريب للغاية من الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك ترحيب من قبل إدارة نادي الزمالك على بيع محمد عواد إلى بيراميدز، وذلك بسبب قيمة عقده الكبيرة مع الفارس الأبيض.
وحال بيع الحارس إلى صفوف الفريق السماوي سيكون هناك استقرار نهائى من جانب إدارة الزمالك على بقاء محمد أبو جبل بجانب محمود جنش.
والجدير بالذكر أن مركز حراسة المرمى فى نادي الزمالك يمثل صداعا فى رأس الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بسبب الأزمات الكبيرة التى كان يقوم بها الثلاثى خلال الفترة القليلة الماضية.
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