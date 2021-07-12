حارس الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز في الميركاتو الصيفي

أصبح محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قريب للغاية من الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك ترحيب من قبل إدارة نادي الزمالك على بيع محمد عواد إلى بيراميدز، وذلك بسبب قيمة عقده الكبيرة مع الفارس الأبيض.









وحال بيع الحارس إلى صفوف الفريق السماوي سيكون هناك استقرار نهائى من جانب إدارة الزمالك على بقاء محمد أبو جبل بجانب محمود جنش.









والجدير بالذكر أن مركز حراسة المرمى فى نادي الزمالك يمثل صداعا فى رأس الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بسبب الأزمات الكبيرة التى كان يقوم بها الثلاثى خلال الفترة القليلة الماضية.