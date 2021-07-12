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صور جديدة من كواليس "تماسيح النيل" تجمع خالد الصاوي ومحمد جمعة ومصطفي خاطر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يواصل فريق عمل فيلم "تماسيح النيل" تصوير مشاهدهم وتواجد خالد الصاوي مع مصطفي خاطر والفنان محمد جمعة وعدد من صناع العمل.

وكان قد أوشك صناع الفيلم على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده للدخول في المراحل النهائية تمهيدًا لعرضه بدور السينما في أقرب وقت.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة الفنان مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وسامية الطرابلسى، وهنادى مهنا، وكريم عفيفى، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وتأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز

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