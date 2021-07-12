مصادر "للفجر" تكشف تفاوض "الصحة" لتصنيع لقاح "سبوتيكv" الروسي محليا





كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، انه خلال الفترة القادمة سيتم توفير عدد كبير من اللقاحات المتنوعة من عدد من الدول، للتنوع في مصادر توفير لقاحات فيروس كورونا ليستطيع المواطن اختيار اللقاح أثناء التلقيح.



وأكد المصدر فى تصريح خاص إلى "الفجر"، ان وزارة الصحة تتفاوض للاتفاق على تصنيع "سبوتينكv" اللقاح الروسي المضاد لكوفيد _ 19.



وأضاف المصدر ان عدم اكتفاء مصر باستيراد اللقاحات من الخارج وقيامها بتصنيع اللقاحات محليا لتكفي احتياجات كافة المواطنين وتطعيم أكبر عدد منهم، خطوة تحسب لمصر ووزارة الصحة.