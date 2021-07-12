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صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة
الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:04 م
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سباق جديد بين كل من آرسنال ومانشستر يونايتد للظفر بخدمات أحد لاعبي برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وتعاقد الفريق الكاتلوني هذا الصيف مع الإسباني إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، ما يعني أن ترتيب الفرنسي صامويل أومتيتي تراجع بين مدافعي الفريق.
وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال ومانشستر يونايتد يسعون للتعاقد مع أومتيتي، باعتباره أحد أهم اللاعبين في مركزه لولا الإصابات، كما أنه صاحب خبرات كبيرة، ويمكنه استعادة مستواه في حال المشاركة بشكل مستمر، بحسب اعتقاد الناديين".
وتابعت:"ويفكر برشلونة في بيع مدافعه، بمبلغ مالي مقبول، بعد معاناته من الإصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية".
وأختتمت:"أن أموال صفقة أومتيتي، بالإضافة لتوفير راتبه الضخم، ستساعد النادي الكتالوني على حل أمور كثيرة، من بينها تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".
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