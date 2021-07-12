صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سباق جديد بين كل من آرسنال ومانشستر يونايتد للظفر بخدمات أحد لاعبي برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.









وتعاقد الفريق الكاتلوني هذا الصيف مع الإسباني إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، ما يعني أن ترتيب الفرنسي صامويل أومتيتي تراجع بين مدافعي الفريق.









وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال ومانشستر يونايتد يسعون للتعاقد مع أومتيتي، باعتباره أحد أهم اللاعبين في مركزه لولا الإصابات، كما أنه صاحب خبرات كبيرة، ويمكنه استعادة مستواه في حال المشاركة بشكل مستمر، بحسب اعتقاد الناديين".









وتابعت:"ويفكر برشلونة في بيع مدافعه، بمبلغ مالي مقبول، بعد معاناته من الإصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية".









وأختتمت:"أن أموال صفقة أومتيتي، بالإضافة لتوفير راتبه الضخم، ستساعد النادي الكتالوني على حل أمور كثيرة، من بينها تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".