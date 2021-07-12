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طلاب الثانوية عن الفرنساوي: سهل ومن الكتاب

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قال الطالب محمد أحمد،طالب بالصف الثالث الثانوي،إن امتحان الفرنساوي كان سهل، مشيرًا إلى أنه جميعه من كتاب المدرسة وجميع الاسئلة مباشرة.

ويتفق معه في الامر الطالب محمود كمال الذي أكد علي سهولة امتحان اللغة الفرنسية، ولا يوجد فيه أي مشكلة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم علي اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة: تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، ويتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.


و تبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

و بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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