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بعد اتهامه المرأة بأنها من أسباب التحرش.. برلمانية تطالب نائب بالإعتذار أمام البرلمان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استنكرت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تصريحات النائب محمد هاشم، بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش، مطالبة النائب بالإعتذار أمام البرلمان للمرأة المصرية في أسرع وقت ممكن.

وقالت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى أن أسباب انتشار ظاهرة التحرش بالفتيات خلال الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى وجود تراكمات من الانحدار الثقافي والقيمي، بالإضافة إلى دور السوشيال ميديا فضلًا عن تأثيرها السلبي على النشء الحديث وفقدان الرقابة والمتابعة الأسرية.

وشددت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة تكاتف جميع فئات وشرائح المجتمع من أسرة وإعلام وعلماء دين من الأزهر والكنيسة بالإضافة الى دور التعليم ووزاراته، للإطلاع على الأبعاد الاجتماعية والنفسية والإعلامية لهذه الظاهرة والوصول إلى أسباب ونتائج وحلول للقضاء عليها، حتى لا تتمكن من أبنائنا وتستلهم عقولهم وتتحول إلى ظاهرة اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها فيما بعد.

وقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأسمها وبأسم أعضاء مجلس النواب الاعتذار لكل امرأة مصرية عن هذه التصريحات التي أساءت إليها من قبل النائب.

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