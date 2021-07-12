Advertisements

الأهلي السعودي يعلن ضم النجم الكرواتي براداريتش

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن الأهلي السعودي، تعاقده مع لاعب الوسط المدافع الكرواتي فيليب براداريتش، من كالياري الإيطالي.

قال الأهلي في حسابه على تويتر: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي فيليب براداريتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين".

ولم يكشف الأهلي عن قيمة صفقة ضم براداريتش، الذي شارك في خسارة كرواتيا أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2018، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة المنتخب الكرواتي في "يورو 2020".

وقال براداريتش في فيديو نشرته صفحة الأهلي على تويتر: "بالنسبة لي هذا شهر سعيد، لكن بالنسبة لكم جماهير الأهلي نحاول أن نجعل كل الأشهر سعيدة".

وبدأ براداريتش (29 عاماً) مسيرته مع هايدوك سبليت الكرواتي، ولعب أيضاً مع منافسه المحلي رييكا، قبل انتقاله إلى كالياري الإيطالي في 2018.

لكنه أعير في الموسمين التاليين إلى هايدوك سبليت، وسيلتا فيغو الإسباني، وأمضى الموسم الماضي معاراً إلى العين السعودي.

ويحاول "الراقي" الذي يبدأ معسكراً تدريبياً في تونس هذا الأسبوع، العودة للطريق الصحيح، بعد موسم صعب أنهاه في المركز الثامن بالدوري، ليغيب بذلك عن المسابقات الآسيوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النجم الكرواتي براداريتش الكرواتي براداريتش الأهلي السعودي

أخبار تهمك

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 19 دقيقة

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 15 ساعة

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يهزم كالياري بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدوري الإيطالي

برشلونة يخطط لضم المدافع المغمور

الإعلان عن قائمة كرواتيا لمواجهتي سويسرا والبرتغال

رسميا.. أتالانتا يتعاقد مع لاعب تشيلسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

01:04 م

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

12:11 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي