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تفاصيل حقن ثاني طفل في مصر بأغلى دواء في العالم (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب عين شمس، تفاصيل حقن ثاني طفل مصاب بضمور العضلات بالعلاج الجيني الأغلى في العالم بمستشفى جامعة عين شمس.
وقالت "ناجية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إن العلاج الجيني هو من العلاجات الحديثة بالعالم، متوقعة أن كل مرض سيكون له علاج، موضحة أن علاج مرضى ضمور العضلات تقوم فكرته على مد الجسم بجين سليم بدلا من الجين المصاب بطفرة جينية والتي كانت السبب في الإصابة بالمرض.

وأضافت أنه عندما يتم منح الطفل العلاج مبكرا وقبل ظهور الأعراض وخاصة قبل 6 أشهر من عمره تكون النتائج جيدة جدا وتصل إلى 90%، لافتة إلى أن أي أسرة بها طفل مصاب بالمرض يجب فحص كل حديثي الولادة في الأسرة.

ولفتت إلى أن الأطفال التي تم حقنها بالعلاج الجيني عمرها ما بين عام ونصف وعامين، ونتيجة الدواء لن تظهر قبل 6 شهور، والتحسن يزداد مع تقدم عمر الطفل.

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