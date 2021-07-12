المستشار حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى





هنأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والنواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وأعرب "جبالي" عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات.





وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع أعمال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

