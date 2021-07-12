Advertisements

المستشار حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements


هنأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والنواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


وأعرب "جبالي" عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات.


وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع أعمال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

أخبار تهمك

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 13 ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

01:04 م

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

12:11 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي