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هتجهز شقتك بـ25 ألف جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح معرضا للأثاث والديكورات المنزلية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، معرض Happy Home للأثاث والديكورات المنزلية بأسعار إقتصادية مصنعة بأيدى الشباب والأسر المنتجة والذى يشارك فيه ٢٥ عارض وعارضة.

يأتي في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٢ وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بدعم المنتج المصرى وتوفير فرص تسويقية متنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيعًا للشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر.


وأكد محافظ القاهرة، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هامة لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل البطالة، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة في دعم المشروعات الصغيرة.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المحافظة تقدم الدعم الكامل للشباب فى توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع احتياجاتهم إلى جانب مساعداتهم على تسويق منتجاتهم مشيدًا بجودة المنتجات الموجودة بالمعرض وسعرها المناسب.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مهمة الجهاز هى تبنى أفكار المشروعات، وتأسيسها ودعمها وتمويلها وتقديم الدعم الفنى وتسويق وتطوير المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على دعم الشباب ورواد الأعمال نحو الخروج بمنتجات مشروعاتهم إلى الأسواق الخارجية حيث يعد التسويق إحدى الآليات الهامة لنجاح مشروعاتهم.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للشراء من المعرض حيث يعد المعرض فرصة للشباب المقبلين على الزواج لشراء احتياجاتهم بأسعار اقتصادية، حيث يقدم عروض وخصومات كبيرة مثل شراء غرفة والحصول على الثانية بنصف الثمن، كما يقدم للعروسين فرصة لتأثيث منزلهم بالكامل بمبلغ لا يتجاوز ٢٥ ألف جنيه.

وتتراوح أسعار غرف النوم من ١٣ إلى ٢١ ألف جنيه، وغرف الأطفال من ٤ إلى ٨ آلاف جنيه، والانتريه من ٨ آلاف جنيه إلى ١٢ ألف جنيه، والصالون من ٨ آلاف جنيه إلى ١٣ ألف جنيه، أما الركنة فيتراوح سعرها من ٤ آلاف جنيه ونص إلى ٧ آلاف جنيه، والسفرة من ١١ إلى ١٧ ألف جنيه.

شهد الافتتاح م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن، ورئيس حي البساتين، وعدد من قيادات المحافظة.
هتجهز شقتك بـ25 ألف جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح معرضا للأثاث والديكورات المنزلية
هتجهز شقتك بـ25 ألف جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح معرضا للأثاث والديكورات المنزلية
هتجهز شقتك بـ25 ألف جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح معرضا للأثاث والديكورات المنزلية
هتجهز شقتك بـ25 ألف جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح معرضا للأثاث والديكورات المنزلية

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