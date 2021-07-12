الزناتي: بدء تفعيل أعمال هيئة تأديب 'الصحفيين'.. ونظر 7 قضايا

أعلن حسين الزناتي رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الصحفيين، عن استعادة الهيئة أعمالها غدًا الثلاثاء، بنظر 7 قضايا كانت هيئة التحقيق بالنقابة قد قامت بإحالتها إلى التأديب.





وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن تشكيل هيئة التأديب قد اكتمل بانضمام المستشار محمد سلام من مجلس الدولة، بنص القانون لضمان جدوى أحكام الهيئة وعدم بطلانها، وعضوية الزميلين أعضاء المجلس أيمن عبدالمجيد ومحمد يحيى يوسف.



