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الزناتي: بدء تفعيل أعمال هيئة تأديب 'الصحفيين'.. ونظر 7 قضايا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الصحفيين، عن استعادة الهيئة أعمالها غدًا الثلاثاء، بنظر 7 قضايا كانت هيئة التحقيق بالنقابة قد قامت بإحالتها إلى التأديب.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن تشكيل هيئة التأديب قد اكتمل بانضمام المستشار محمد سلام من مجلس الدولة، بنص القانون لضمان جدوى أحكام الهيئة وعدم بطلانها، وعضوية الزميلين أعضاء المجلس أيمن عبدالمجيد ومحمد يحيى يوسف.

وأضاف "الزناتي" عأن هيئة التأديب ساستمر على تفعيل أعمالها إسبوعيًا، حتى تعود إلى دورها والعمل المنوطة به، بعد توقفها لفترة طويلة، لم يتم خلالها إتخاذ إجراءات تأديبية نقابية على مدار سنوات، إلا في قضيتين أخيرتين فقط.

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