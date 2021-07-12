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حسين الجسمي بـ"سُنّة الحياة": الأول عربياً والثاني عالمياً في YouTube

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي "نجاحاً كبيراً بأغنيته "سُنّة الحياة"، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً وعلى المركز الثاني عالمياً كأكثر أغنية دعائية مؤثرة ومشاهدة في الموقع الشهير العالمي YouTube للفترة بين 1 يونيو 2020 و 30 مايو 2021، ومن بين عشرة أغنيات إعلانية في العالم. 

وأهدى الجسمي، هذا الإنجاز العالمي للجمهور العربي كافة عبر جميع حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وقال: "بفضل الله.. بلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالمي، وتصدّرنا الصفوف الأولى عالمياً، بدعمكم ومحبتكم جمهورنا الغالي .. باختصار: أنتم الفرح والمحبة والمجد .. مبروك".

وتعاون الجسمي بأغنية "سُنّة الحياة" مع إحدى شركات المحمول، وأُصدرت تلك الأغنية في شهر رمضان 2020 ووصلت نسبة المشاهدة بها إلى أكثر من  78 مليون مشاهدة عالمية و295 ألف لايك (إعجاب) حتى الآن.

وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، ناثراً بصوته روح الأمل و التفاؤل في لم الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، وخاصة تحت ظل هذه الظروف الإستثنائية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله.

وحملت فكرة الأغنية الدعائية "سُنّة الحياة" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الإجتماعية اليومية، ومراحل الإشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصري في سيناريو الكليب.

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