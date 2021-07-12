الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده





خرج صادق عادل، الصديق المقرب للفنان الراحل كريم صبري، عن صمته ووجه رسالة لكل من هاجم صديقه بسبب مشاكله الصحية التي تعرض لها بسبب دخوله مصحة لعلاج الإدمان، ثم وفاته غرقًا في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة.



وكتب عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فسبوك" :" كريم مكنش بالصورة الي بتتقال دي أبدًا، كريم مكنش بالوحاشة دي، بالعكس ده من أرجل الناس اللي عرفتها في حياتي، ارحموه بقى ده خلاص مشي وسابكم، بلاش التشويه ده في صورته".



وأضاف:" كريم كان مكتئب وتعبان من كل القريب منه، واللي استنا منه مساعدة وملقهاش، كريم كان فنان وشاطر ومجتهد وملقاش الدعم الكافي، فاكتئب وده طبيعي لواحد الناس فاهمه إنه ياما هنا وياما هناك، وهو يا عيني بيعافر وبيحاول بكل جهده، للأسف اللي بيكون من عيلة فنية الناس بتستخسر تساعده، وفاهمين إن العيلة الكريمة عاملة الواجب معاه، و فيه ناس تانية أولي".



وتابع كلامه قائلا: "بس الحقيقي إن ده غلط تمامًا، لاحد بيساعد ولا قريب ولا غريب، صحابه بس اللي وقفت جمبه، وكانت بتحاول تعمله حاجه مش أكتر، سواء محمد شفيق أو كريم أسامة، أو أنا أو كام شخص بس اللي قريبين منه، لكن مافيش اللي الناس فكراه ده، بلاش تشويه في إنسان شاف حياة صعبة وسبنا بطريقة أصعب"



واضاف: "بجد مش علشان تجاملوا حد تشوهوا في صوره إنسان راح لربنا، وكفاية كلمة أخوه الفنان رامي علي فكره اسمه كريم صبري، وله تاريخ مش بطال يتشرف بيه. ارحموا علشان ربنا يرحمكم".



