Advertisements

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


خرج صادق عادل، الصديق المقرب للفنان الراحل كريم صبري، عن صمته ووجه رسالة لكل من هاجم صديقه بسبب مشاكله الصحية التي تعرض لها بسبب دخوله مصحة لعلاج الإدمان، ثم وفاته غرقًا في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وكتب عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فسبوك" :" كريم مكنش بالصورة الي بتتقال دي أبدًا، كريم مكنش بالوحاشة دي، بالعكس ده من أرجل الناس اللي عرفتها في حياتي، ارحموه بقى ده خلاص مشي وسابكم، بلاش التشويه ده في  صورته".

وأضاف:" كريم كان مكتئب وتعبان من كل القريب منه، واللي استنا منه مساعدة وملقهاش، كريم كان فنان وشاطر ومجتهد وملقاش الدعم الكافي، فاكتئب وده طبيعي لواحد الناس فاهمه إنه ياما هنا وياما هناك، وهو يا عيني بيعافر وبيحاول بكل جهده، للأسف اللي بيكون من عيلة فنية الناس بتستخسر تساعده، وفاهمين إن العيلة الكريمة عاملة الواجب معاه، و فيه ناس تانية أولي".

وتابع كلامه قائلا: "بس الحقيقي إن ده غلط تمامًا، لاحد بيساعد ولا قريب ولا غريب، صحابه بس اللي وقفت جمبه، وكانت بتحاول تعمله حاجه مش أكتر، سواء محمد شفيق أو كريم أسامة، أو أنا أو كام شخص بس اللي قريبين منه، لكن مافيش اللي الناس فكراه ده، بلاش تشويه في إنسان شاف حياة صعبة وسبنا بطريقة أصعب"

واضاف: "بجد مش علشان تجاملوا حد تشوهوا في صوره إنسان راح لربنا، وكفاية كلمة أخوه الفنان رامي علي فكره اسمه كريم صبري، وله تاريخ مش بطال يتشرف بيه. ارحموا علشان ربنا يرحمكم".

أخبار تهمك

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل.. ويتلقى أكثر من عرض

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 14 ساعة

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

منذ 39 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

12:13 م

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

01:41 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي