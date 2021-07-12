محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة



راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية «اللغة الفرنسية» لطلاب وطالبات الشعبة العلمية.



وتابع محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الثانوية العامة «في يومها الثالث» والتي قد انطلقت «السبت الماضي» بامتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية، فيما أدى «أمس» طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة اللغة العربية، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان «علمي وأدبي» 16 ألف و772 طالبًا وطالبة موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



جاء ذلك في بيان إعلامي، عقب مناقشته للتقرير اليومي الذي أعدته «سهام يوسف» وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة مستجدات امتحانات الثانوية العامة، والذي تضمن الإشارة إلى انتظام سير أعمال الامتحانات في ثالث أيامها، حيث يؤدى «اليوم الإثنين» طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، مشيرة إلى وصول الخطوط الثلاثة عشر الخاصة بأوراق الأسئلة، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بلجنة المكفوفين، فسوف يقوم الطلاب بأداء الامتحان فى مادة اللغة العربية الورقة الثانية.



وأشارت وكيلة الوزارة، إلى التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والا طمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، ومتابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللأزمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مع التعامل الفوري مع أية مواقف طارئة أولا بأول.

