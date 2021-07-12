طعنها بـ"رجاجة الخمر".. لغز مقتل سيدة على يد زوجها بأرض اللواء

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة أرض اللواء، وسط المحافظة، إذ تبين أن المتهم معتاد تعاطي المواد المخدرة وخاصة " البرشام".







وبينت التحريات أنه يوم الجريمة وقعت مشادة كلامية بين الزوجين، لشكه في سلوكها، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الزوج بضرب الضحية على رأسها بـ" زجاجات الخمور"، ومن ثم طعنها بجسدها عدة طعنات بالزجاج المكسور، وفر هاربا.





وأشارت التحريات إلى أن جيران الضحية هم من اكتشفوا الجريمة، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الجريمة.







تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مفاده بوقوع جريمة قتل بمنطقة أرض اللواء بنطاق القسم.





انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، للوقوف على ملابسات الواقعة.





وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين رجل وزوجته، بسبب شكه في سلوكها، قام على إثرها الأول بقتل الأخيرة بزجاجة مكسورة وفر هاربا.





وتمكنت القوات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من تحديد مكان هروب الجاني، والقبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.