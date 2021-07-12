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في لقاء نادر.. كريم صبري يتحدث عن سبب عدم مساعدة رامي صبري له

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشف الفنان الشاب الراحل كريم صبري، أنه كان رافضًا لمساعدة شقيقه  خلال لقاء تليفزيوني سابق له مع أحد البرامج الفنية المذاعة على شاشة قناة "روتانا".

حيث سئُل عن مساعدة شقيقه رامي، فقال "بحتاجه طبعًا لأنه أخويا الكبير، واتعلمت منه كتير جدًا، بس أنا بحب أطلع بمجهودي".

وفى هذا اللقاء أيضًا، كشف كريم، عن أنه يحلم بتقدم ديوهات غنائية مع عدد من المطربين العالميين، نفسي أبقي مطرب كبير، وأعمل ديو مع بيونسيه.

كما أعلن رامي صبري، موعد ومكان جنازة شقيقة عبر صفحته أيضًا، قائلًا ستقام صلاة الجنازة على أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة في مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعًا، وإنَّا لله وإنّا إليه راجعون". 


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