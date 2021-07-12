نسرين طافش تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"





تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ونشرت نسرين صور لها أثناء عطلتها الصيفية ظهرت وهي مرتدية فستان يجمع بين اللونين الاخضر والأبيض ونسقت مع إطلالتها مكياجاً بالألوان الهادئة، وعلقت عليها قائلة:" انت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقع إقامتها في قلبك".







وفي سياق آخر شاركت الفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، محمد عز، إخراج أحمد سمير فرج.