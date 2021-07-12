نائب محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مطوبس





تفقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من قرى حياة كريمة بمطوبس، لمتابعة الأعمال الجارية في العديد من المشروعات الخدمية،ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشكل كل قرى مركز مطوبس وتوابعها " 18 قرية و187 تابع ".



فيما وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للقيادة السياسية على المبادرة الخلاقة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لما لها من مردود كبير على المواطنين،وأنها ستحول قرى محرومة من الخدمات إلي قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم، لتحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكدًا أن مركز مطوبس هو الأولى والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، لذا تم إدراجه في المبادرة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ما يتم على الأرض،وما سيتم في ظل مبادرة حياة كريمة، جهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر،ومجموعة مدارس، تم إدراجها في حياة كريمة، وكلها منظومة متكاملة، مؤكدا أنه سيخصص مكتبا هناك للمتابعة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وقصر الثقافة مدرج فيها



وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب'،موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة.



وقال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تابع وتفقد الأعمال الجارية في مشروع تحسين خدمة مياه الشرب بخط الريف، بتكلفة 10 ملايين و12 ألف جنيه، ونسبة التنفيذ حتى الأن 10%، كما تفقد وتابع أعمال تطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس، بتكلفة 2 مليون جنيه،و521 ألف جنيه، ونسبة التنفيذ 100%.



وأضاف البشبيشى،أنه تابع الأعمال الجارية لتأهيل ترعة السعدة بالجواد العربي التابعة الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، ونسبة التنفيذ 100%،بتكلفة 2 مليون،697 ألف و800 جنيه،و توسعة مدرسة سيد احمد الإعدادية بالروضه ونسبة التنفيذ 100%، بتكلفة 5 ملايين و308 ألف جنيه،و إحلال وتجديد كوبري الهكس، بتكلفة 3ملايين و600 ألف جنيه، ونسبة التنفيذ حتى الآن 15%.



وقال البشبيشي، أنه تفقد أعمال توسعة مدرسة الشهيدين محمد الدناصوري وإبراهيم عشيبة "تعليم أساسي"، بتكلفة 8 ملايين و707 ألف جنيه ونسبة التنفيذ حتى الأن 8%،و تفقد أعمال تأهيل ترعة المياه الحلوة "الروس"، التابعة للإدارة العامة لغرب كفر الشيخ، ونسبة التنفيذ 90%.



كما تفقد أعمال مشروع مد خدمة الصرف الصحي بقري عزب الغرب "النجارين" ومشروع الصرف الصحي بالكشايكه بالبصراط، بتكلفة 10 ملايين جنيه،ونسبة التنفيذ 35%، كما تابع الأعمال الجارية بمنزل ربيع محمد يوسف عبد الخالق "عزبة النور البصراط"عبارة عن دور مسقوف بالقش، وتفقد عدد من المنازل التي سيتم تأهيلها من بعض مستحقي سكن كريم بالقري والتوابع "مباركة أبو عقادة عبد الونيس، المعالفة".



وقال نائب محافظ كفر الشيخ،إن عدد من قرى مركز مطوبس، شهدت إنهاء أعمال المعاينات واختيار المواقع وإزالة جميع المعوقات وانتهاء مرحلة التصميمات،كبداية التنفيذ الفعلي لمشروعات الصرف الصحي بنطاق قرى مركز مطوبس، ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة، كما تم تشوين المهمات الخاصة لمشروع الصرف الصحي لثلاث قرى،النجارين، الكشايكة،الحصه التابعة لقرية البصراط،وتشوين مواسير خطوط الطرد لمحطة صرف العظمة بقوسيون شرق بني بكار،وتشوين مهمات الصرف الصحي للبدء في تنفيذ محطتي صرف التوبنه والعظمة بقرية بني بكار،وتشوين المهمات الخاصة لمشروع الصرف الصحي بقرية البصراط وبريدعه والبراجه والسرى والطويل والنور وجزيرة الفرس، كما تم تشوين المهمات للبدء في أعمال الصرف الصحي في محطات رفع صرف صحي بقرى "الروس والسخاينة، والزروات، وابوعقادة،والسلاهبة،والخص "،التابعين لقرية برنبال مطوبس.



جدير بالذكر أنه تم إدراج المشروعات الخاصة بالصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء، ومنها إدراج ثلاث مشروعات صرف صحي متعثرة بنسب تنفيذ 60% تقريبا بقرى "برج مغيزل، أبو خشبة،الجزيرة الخضراء، وسيتم التنفيذ ضمن مشروعات حياه كريمة،كما تم تسليم موقع محطة صرف صحي خان الجنى الى الشركة المنفذة ومن المنتظر بدء الأعمال الأسبوع الحالي،وتم تخصيص محطة رافع صرف صحي "عرب المحضر"، وجاري تسليم الموقع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.



كما تم تسليم موقعين رافع صرف صحي بمعدية رشيد والهرده، للشركات المنفذة وتم البدء في التشوين وبدء الأعمال الاتحاد الأوروبي، كما تم تخصيص محطة معالجة زغلول "اتحاد اوربي بمساحة 20 فدان و17 قيراط بالإضافة إلى توسعات مشروعات ضمن حياه كريمة.



كما تشهد قرى مطوبس استمرار أعمال البرنامج الرئاسي "حياة كريمة "، ومنها إنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، ومن بينهم قريتي بني بكار والبصراط، وجاري انشاء كباري وإحلال وتجديد كباري أخرى إضافة لأعمال تبطين الترع إضافة لأعمال الصرف الصحي وتحسين حالة المياه بالقرى



وتشهد قرية بني بكار بمطوبس أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهكس الواقع على مصرف نمرة 11بنطاق،وتشهد العديد من القرى أعمال تحسين مياه الشرب منها قرى القلي،وابيانه، وعمرو،والجواد الشرقي،والجواد العربي، بقرى وقف بحرى وتوابعها،وبقرية برج مغيزل، وبقرية الجزيرة الخضراء،وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها"،والقشاشي،والروس،والزورات،والمعالقة،والخص،وأبو عقادة"،وقرى قومسيون غرب وتوابعها،وبقرى خليج قبلي وتوابعها،ومنطقة كوم دميس وتوابعها.



كما تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تبطين الترع،كجزء من مبادرة تطوير الريف المصري، فتم البدء بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 50٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 90٪.