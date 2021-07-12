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تعرف على أمنية شقيق رامي صبري قبل وفاته

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كان يتمنى كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، أن 
يصل صوته للعالم العربي أجمع، فكان له صوت مميز ولكنه لم يكن بشهرة شقيقه.

وكتب كريم صبري في منشور سابق عبر حسابه بـ "فيس بوك": "اتمنى من كل صحابي واخواتي وكل متابعيني اللي بيحبوني أنهم يوصلو صوتي للوطن العربي كله بإذن الله وأنا عارف أنكم قدها أكيد إن شاء الله”.

كما أعلن رامي صبري، منذ قليل، موعد ومكان جنازة شقيقة عبر صفحته أيضًا، قائلًا:" ستقام صلاة الجنازة على أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة في مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعًا، وإنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

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