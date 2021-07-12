"سابوهم كلهم يهربوا".. مفاجآت في واقعة غرق شقيق رامي صبري

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في واقعة غرق كريم صبري، ٣٤ سنة، شقيق الفنان رامي صبري، أن جميع الذين كانوا في المصحة يتلقون العلاج مع الضحية هربوا عقب غرقه.



وأوضحت التحقيقات أن "كريم" كان يتلقى العلاج من الإدمان في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، أمام ترعة المريوطية، وعقب هروب الشاب من المصحة فتح القائمون عليها الأبواب وتركوهم يهربون.



أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، للكشف عن سبب وفاته بعد غرقه أمس الأحد في ترعة المريوطية.



هذا، وتوفى شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا في ترعة المريوطية، بمحافظة الجيزة.



وكشفت التحقيقات حول الحادث، أن الفنان الشاب كان يعاني من الإدمان، وأجبره أهله على البقاء في مصحة للتعافي من الإدمان إلا أنه لم يتحمل البقاء فيها، وحاول الهروب منها، حيث تسلق السور وألقى نفسه في ترعة المريوطية ما أسفر عن وفاته غرقا.



واستدعت أجهزة الأمن ذوي المتوفى لأخذ أقوالهم، وتولت النيابة التحقيق.