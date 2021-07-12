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وصفات مذهلة لمحاربة حب الشباب

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
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إليك أفضل 4 وصفات يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة للتخلص من مشاكل حب الشباب التي تعانين منها وتحصلين على بشرة رطبة وخالية من المشاكل:

خلطة الكركم والعسل
اخلطي 1/2 ملعقة صغيرة كركم + 1 ملعقة كبيرة عسل
اخلطي المزيج جيداً ثم اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة على بشرتك وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة زيت شجرة الشاي والعسل
امزجي 1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي في قناع الطين أو بودة الطين.
اخلطي المزيج جيداً ثم اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة على بشرتك وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة الصبار والكركم
امزجي القليل من جل الصبار مع الكركم أو الشاي الأخضر
اتركيه لمدة: 15-20 دقيقة


وصفة دقيق الشوفان
قومي بغلي الشوفان بالماء، واتركي المزيج ليبرد تماماً قبل وضعه على الجلد للحصول على جلسة قناع مهدئة. اتركيه لمدة: 20-30 دقيقة.

ملحوظة مهمة:
تأكدي من تنظيف بشرتك جيدًا وأن مسامك جاهزة. 
لتهدئة بشرتك، قومي بعمل بخار ذاتي بمنشفة ساخنة للمساعدة على تفكيك خلايا الجلد الميتة. 
إذا كنت تعاني من الوردية أو الصدفية أو حب الشباب الشديد، استشري طبيب الأمراض الجلدية. 
إذا لم يكن لديك من تسأله، تخطى البخار لتجنب رد الفعل المحتمل.

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