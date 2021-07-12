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"زد" يطلق أكاديمية لكرة القدم النسائية لتشكيل أول فريق سيدات بالنادي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 أعلن نادي زد أف سي إطلاق أكاديمية زد لكرة القدم النسائية، يوم الثلاثاء 13 يوليو ، لمنح الفرصة للفتيات لممارسة رياضة كرة القدم وإعدادهم وتطوير مهاراتهم لتشكيل فريق أول سيدات بالنادي، يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها.

واختار نادي زد إسناد إدارة أكاديمية زد لكرة القدم النسائية، لأكاديمية Empower لكرة القدم، نظرًا لما تتمتع به الأخيرة من خبرة في تجميع المواهب من الشباب واعتمادها نظام التدريب التحليلي، وهو ما يساعد في تنمية مهارات الفتيات من الناشئات والبراعم، ويدعم اختيار Empower وتولي الكابتن فريدة سالم قيادتها وهي لاعبة سابقة باحدي الاندية الكبري قبل أن تصبح مدربة منذ 12 عامًا، وساعدتها هذه الخبرة في إنشاء الأكاديمية ودفعها إلى النجاح في فترة قصيرة مما يتطابق مع رؤية وإستراتيجية نادي زد في ضم الكثير من الكوادر الشابة الناجحة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد عبدالله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد اف سي، إن النادي دائماً يسعى لوضع منظومة رياضية مؤثرة هدفها الرئيسي هو إدخال العديد من الرياضات الغير متعارف عليها بل إنشاء وتأسيس قاعدة من الجيل الصاعد المؤهل على أعلى مستوى  ولانستهدف فقط الحصول على مراكز متقدمة والفوز بالبطولات المحلية ، ولكن إعداد نَشْء  بمواصفات عالمية قادر على الاحتراف الخارجي، ولذلك إستعنا في زد بواحده من أكفئ مدربات كرة القدم النسائية وهي الكابتن فريدة سالم لما تمتلكه من خبرات سابقة في ملفها الرياضي، فهي بدأت مشوارها الإحترافي في رياضة كرة القدم النسائية بإحدى الاندية الكبرى في مصر وجامعة فانكوفر الكندية والمنتخب المصرى ،بالإضافة إلى دراستها للتربية الرياضية فى كندا . كما أنها كانت أول مصرية تخوض تجربة الاحتراف الخارجى فى فريق أبو ظبى، استمرت رحلتها في التدريب لمدة 12 عامًا ،وساعدتها كل هذه الخبرات في تأسيس أكاديمية Empower وهي واحدة من أنجح أكاديميات كرة القدم النسائية.

ومن جانبها عبرت الكابتن فريدة سالم،  مؤسس أكاديمية Empower لكرة القدم النسائية ومدربة أكاديمية زد لكرة القدم النسائية ،عن سعادتها بالإنضمام لصفوف زد وإضافت أنها على مدار الأعوام الماضية من خلال أكاديمية  Empower شهدت تطور الكثير من المواهب الشابة في رياضة كرة القدم النسائية نظراً لما تمتلكه الفتيات من موهبة وقدرات كبيرة وأنها ستتواجد بشكل يومي في الأكاديمية لتدريب اللاعبات ومتابعة مدى تطور مستواهم. 

ويتاح الاشتراك في أكاديمية زد من 3 فئات عمرية وهن البراعم من سن 5 – 8 سنوات، والناشئات من عمر من 9 حتى 17 سنة، وستنظم الأكاديمية بطولات احترافية تحت سن 17 سنة وتحت 19 سنة لتطوير أداء المواهب النسائية حتى يصلوا لمستوى احترافي وتشكيل فريق أول لنادي زد أف سي لكرة القدم النسائية، ويهدف "زد" أن يكون هذا الفريق أحد أكثر الفرق نجاحًا في كرة القدم النسائية، ويسهم في تغيير مشهد كرة القدم النسائية في مصر.

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