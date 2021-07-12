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محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية بمختلف القطاعات الخدمية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، ومتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.
من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بحي وسط وجنوب المركز وبقرية بني عامر، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي شمال المركز، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تسوية وتمهيد للطرق بحي جنوب المركز، كما تم رفع تراكمات القمامة بقريتي بني خالد ومنقطين.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة حيث تم تنظيم حملة نظافة وإشغالات بحي غرب وجنوب وبقري صفط الخمار دماريس ونزلة حسين وطوخ الخيل، بالإضافة لإيقاف حالتي بناء مخالف وعشوائي بدون ترخيص بحى غرب المدينة، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، وتم تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، حيث تم اصلاح 20 كشاف بامتداد طريق قري ماقوسه والمطاهرة وبني محمد سلطان وبني احمد الشرقية.

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