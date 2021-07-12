ارتياح بين طلاب الثانوية بالإسكندرية عقب سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية



أبدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي بالإسكندرية ارتياحهم اليوم الأثنين من مادة اللغة الأجنبية الثانية، وقد أشاروا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفي إدارة وسط التعليمية، ثمن الطلاب على سهولة الامتحان خاصة عقب صعوبة امتحان اللغة العربية، فيما يؤدي غدا طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية.



وانطلق يوم السبت الماضي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ولجان السير جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان، محذرة الطلاب من أى محاولات غش، قائلة: سيعاقب أى شخص يحاول الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان بكل قسوة.





ووضعت الوزارة نظام التقييم الجديد ورقيا لأول مرة على البابل شيت، بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.





