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"مكة ملتقى الأمم" .. الليلة على قناة إقرأ

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في إطار خطتها لتغطية موسم الحج لهذا العام، تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حلقات البرنامج الجديد "مكة ملتقى الأمم" الذي أنتجه القناة ضمن مجموعة من أهم البرامج والأفلام الوثائقية لتغطية الحج الاستثنائية لهذا العام.

"مكة ملتقى الأمم" يعده ويقدمه الباحث في التاريخ الإسلامي، الدكتور نبيل حماد، حيث يتحدث عن قيمة مكة المكرمة الروحانية منذ أن اختارها الله سبحانه وتعالى محطة لنبينا إبراهيم عليه السلام، والقصص التي مر بها لكي تكون خطوات عملية هامة في تكوين الركن الخامس من أركان الإسلام، والدروس المستخلصة من قصته مع ذبح ولده، ورجم الشيطان، وبئر زمزم، والكثير من الوقفات التي تعظم هذه البقعة المقدسة التي أصبحت ملتقى الأمم.

البرنامج يعاد عرضه يوميا الساعة التاسعة صباحاً، يمكن للمشاهدين المتابعة في أي وقت على منصة تابع الرقمية ومواقع إقرأ على التواصل الاجتماعي.

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