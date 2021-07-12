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مركز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية يحتفل بتخريج أول 10 متطوعين

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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احتفلَ، مركز التطوير المهني الجامعي، التابع لجامعة الإسكندرية، ومقره كلية التربية، اليوم، بتخرج أول دفعة من الطلاب "المتطوعين" في المركز - الذي يُحاكي بيئة العمل الحقيقية داخل المؤسسات، منذ يوليو 2020.

وسلمَ، مدير المركز، الدكتور إيهاب حمدي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، بقسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الإٍسكندرية، شهادات التقدير للطلاب الخريجين "المتطوعين" وهم: «زياد عمرو، رنيم مصطفى، منه الله محمد، يمنى الجمال، مريم خيري، نيرة صلاح، كلير جميل، محمد حمدي، سارة شحاتة، ندى أكمل».

ويهدف المركز لسد الفجوة بين التعليم الجامعي "النظري"، وبيئة سوق العمل؛ من خلال تقديم دورات تدريبية في مجالات "الموارد البشرية، والتسويق، والمبيعات، وخدمة العملاء، والتسويق الإلكتروني، وطُرق كتابة السيرة الذاتية، ومهارات مقابلة العمل، وكيفية البحث عن الوظيفة، والملتقيات التوظيفية، وخدمات الخريجين".

ويُذكر أن فريق عمل المتطوعين، قام خلال فترة وجودهم في المركز الجامعي، بأداء مهام تُماثل بيئة العمل الحقيقية في المؤسسات المُحترفة، حيث كان كل متطوع "مُساعد لفرد مُحدد من فريق عمل المركز، ومُكلف بمهام مُعينه"؛ بغرض تحقيق المركز لأهدافه، والتي جرت بالفعل - خلال دورته الأولى - وبشكل مثالي.

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