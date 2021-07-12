تعرفي على أطعمة الكيتو دايت

نظام كيتو الغذائي استخدمه الأطباء قديما في علاج صرع الأطفا، ولكنه اليوم يحظى بشعبية كبيرة في علاج فقدان الوزن





ويعتمد نظام الكيتو على تناول الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات، وذلك يساهم بطريقة أكبر في عملية الحرق، ولمزيد من التفاصيل اتبعوا التالي:





- تناول الدهون الصحية:

الابتعاد عن الدهون المهدرجة والضارّة، وانتقاء الصحية منها والموجودة في الأسماك المشوية، زيت الزيتون، المكسرات؛ مثل الجوز واللوز والبندق والفستق وغيرها.





- تناول الخضروات:

يسمح النظام بتناول الخضروات منخفضة الكربوهيدرات؛ كالخضروات الورقية، مثل الخس والملفوف والسبانخ والجرجير والهندباء وغيرها.





- الامتناع عن النشويات والسكريات: