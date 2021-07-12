"الفجر" تنشر الحركة الكاملة للتنقلات المحلية في مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ





ينشر موقع "الفجر" حركة التنقلات المحلية بمحافظة كفر الشيخ والتي أجراها المحافظ مؤخرا، من أجل ضخ دماء جديدة والإتيان بالقيادات الشابة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



حيث أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرارا بندب احمد محمود بسيوني الشناوي، للعمل مديرًا لمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، إذ شمل القرار حركة تنقلات لرؤساء الوحدات بمركز ومدينة الحامول والرياض ويتضمن كلًا من جمال محمد ابراهيم يونس، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وعصام فتح الله حامد محي الدين القصيف، للعمل، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.



كما أصدر المحافظ أيضا قرارا بحركة تنقلات لنواب رئيس مركز ومدينة الحامول، حيث شمل القرار كلًا من: "سامح السيد شيحه، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، جمال محمد إبراهيم رزق، نائب رئيس المدينة لشئون قري شرق، مصطفي مسعد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون قري غرب، أيسر عبدالرحيم، نائب رئيس المدينة للمرافق، وليد علي علي سكر، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل”.



كما شمل القرار حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة الحامول ويتضمن كلًا من: “تميم محمد أبو زيد مهران، رئيسًا لقرية السحايت، محمد محمود عبدالسلام، رئيسًا لقرية 61 الحرية، علي أحمد محمد العيسوي، رئيسًا لقرية التفتيش، هاني إبراهيم محمد، رئيسًا لقرية الابعادية، رضا سيد أحمد حسن حوا، رئيسًا لقرية الكفر الشرقي، رضا الشربيني محمد، رئيسًا لقرية الزعفران، شيماء السعيد محمد، رئيسًا لقرية البنا، هلال السيد هلال، رئيسًا لقرية كوم الحجر”.



وأصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة فوه، حيث شمل القرار ندب كلًا من:- حسن محمد على حجاج، للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون القرى، نصر الدين كامل أبو جندية، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون الاشغالات والازالات، سليم محمد عبد الحميد أبو شريف، للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون النظافة والتجميل، ابراهيم عادل ابراهيم خليفة، للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فـوه لشئون المدينة.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن ذلك يأتي لتطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.



