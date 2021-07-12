الأرصاد توجه نصيحة للراغبين في السفر خلال أيام عيد الأضحى

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عدة نصائح للراغبين في السفر خلال أيام عيد الأضحى.





وقال "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن الأيام الحالية تشهد شبورة ماشية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراية والقريبة من المسطحات المائية.





وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه يفضل أن من ينتقل من محافظة لأخرى أن يكون بعد الساعة صباحا سابعا، لافتا إلى أنه يفضل الإكثار من شرب المياه خاصة مع ارتفاع الحرارة.



