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الأرصاد توجه نصيحة للراغبين في السفر خلال أيام عيد الأضحى
الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:01 م
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عدة نصائح للراغبين في السفر خلال أيام عيد الأضحى.
وقال "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن الأيام الحالية تشهد شبورة ماشية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراية والقريبة من المسطحات المائية.
وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه يفضل أن من ينتقل من محافظة لأخرى أن يكون بعد الساعة صباحا سابعا، لافتا إلى أنه يفضل الإكثار من شرب المياه خاصة مع ارتفاع الحرارة.
وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن تتراوح نسبة الرطوبة ما بين درجتين إلى 4 درجات.
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