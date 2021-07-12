بالصور.. إصابة ضابط وأمين شرطة في انقلاب سيارة ترحيلات بالطريق الحر

أصيب ضابط شرطة وسائق "أمين شرطة" في انقلاب سيارة ترحيلات وأخرى ملاكي على الطريق الحر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة وتم إسعاف المصابان في مكان الحادث ورفع السيارتين وتدبير سيارة ترحيلات أخرى لنقل مستقليها حيث كانت تقل مسجون متوجه لجلسة محاكمته بالقاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد انقلاب سيارة ترحيلات وأخرى ملاكي على الطريق الحر دائرة المركز.

انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ترحيلات قادمة من طنطا يستقلها ضابط وأفراد شرطة ومسجون كان في طريقهم إلى القاهرة لجلسة محاكمة المسجون وأثناء السير تخطت أمامهم سيارة ملاكي وبسبب السرعة انقلبت السيارتين بسبب محاولة قائديهما تفادى الأخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة ضابط الشرطة وقائد سيارة الترحيلات وتم إسعافهما في مكان الحادث ورفع السيارتين على جانب الطريق وإعادة فتحة مرة أخرى وتدبير سيارة ترحيلات أخرى لاستكمال المأمورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.