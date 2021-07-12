مصرع طفل سقط عليه سقف منزل ببنها

لقي طفل عمره 5 سنوات، مصرعه، اليوم الاثنين، سقط عليه سقف منزل معرش، مبني بالطوب الأحمر، بقرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، دون وجود أي إصابات أخرى.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بانهيار سقف منزل من الطوب الأحمر، بقرية الشموت دائرة مركز بنها.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتبين وفاة طفل يدعى "عمر.إ.ص" يبلغ من العمر 5 سنوات، نتيجة سقوط سقف المنزل عليه، دون وقوع أي إصابات أخرى.



جرى نقل جثة الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

