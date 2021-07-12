الأهلي ينتهي اتفاقه مع علي معلول لتجديد عقده خلال الفترة القادمة

أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الاتفاق مع التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقد الأخير خلال الفترة القادمة.









وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم القادم صيف ٢٠٢٢.









واستقر مسئولو الأهلي على تمديد عقد معلول لموسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية موسم 2024، بالإضافة لتعديله بحصوله على مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد، وسيتم الإعلان عن التجديد عقب نهائي دوري ابطال افريقيا.









ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية عقب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر له ١٧ يوليو الجاري بالمغرب.



