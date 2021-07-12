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أول رد من الحكومة على وجود أزمة سلع تموينية قبل عيد الأضحى

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد في بعض الصفحات الالكترونية بشأن وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في السلع التموينية الأساسية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وانتظام عمليات صرف المقررات التموينية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يتم توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة، تخفيفًا للعبء عن المواطنين، وكذلك زيادة طرح منتجات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام عيد الأضحى.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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الكلمات المفتاحية

نقص السلع صرف مقررات التموينية سلع تموينية الحكومة

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