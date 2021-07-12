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بأسلوبي التسلق وكسر الشباك.. إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بالنزهة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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أمرت نيابة النزهة الجزئية،اليوم، بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن متبعا أسلوبي "التسلق وكسر الشباك" بالنزهة للمحاكمة العاجلة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من سيدة مفاداه اكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي من داخل مسكنها الكائن بدائرة القسم.

ومن خلال التحريات تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن كما اقروا بإرتكابهما 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما "سيئى النية شخصين، من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

سرقة المساكن حوادث الفجر تشكيل عصابى

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