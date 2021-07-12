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نجم الدنمارك مطلوب في ريال مدريد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدنماركي ميكيل دامسجارد نجم سامبدوريا الإيطالي وذلك بعد الآداء المميز الذي قدمه أثناء بطولة يورو 2020 الحالية.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن دامسجارد لعب دورًا أساسيا في بلوغ المنتخب الدنماركي الدور قبل النهائي وذلك بعد أن سجل هدفًا في مشوار المنتخب وصنع هدفين آخرين بالإضافة إلى تسجيله هدف آخر في الدور قبل النهائي في مرمى إنجلترا.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني معجب كثيرًا بنجم خط وسط الدنمارك البالغ من العمر 21 عامًا ويرى أنه سيكون إضافة قوية على المستوى الهجومي وصناعة اللعب في حال التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ونقلا عن تقارير صحفية إيطالية أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه إذا تقدم ريال مدريد بعرض يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون يورو فإنه يستطيع التعاقد مع نجم سامبدوريا في الميركاتو الصيفي الحالي.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يتحرك مسئولو ريال مدريد بشكل رسمي ويستهلوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في سامبدوريا الإيطالي من أجل التعاقد مع النجم الدنماركي.

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