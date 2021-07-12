محمد النني يدعم "ساكا" بعد تتويج إيطاليا بلقب اليورو

انضم محمد النني نجم منتخب مصر ونادي أرسنال إلى حملة الداعمين لموهبة إنجلترا بوكايو ساكا بعد أن أضاع ركلة جزاء حاسمة قادت إيطاليا للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية.





وفازت إنجلترا على إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





ونشر النني صورة له رفقة ساكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: ""أخي، نحن نحبك، وفخورون للغاية بك".





وهاجمت مجموعة من الجماهير اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا ووجهت له شتائم عنصرية مع مجموعة من اللاعبين الآخرين.