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النيابة: رافعة الأثاث المتسببة في وفاة "عريس الإسكندرية" غير صالحة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة رمل ثان بالإسكندرية، حبس سائق "رافعة أثاث" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإهمال والقتل الخطأ لشخصين بشارع جميلة ابو حريد أثناء رفع أثاث عريس.

كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، وندب لجنة فنية لفحص سلامة رافعة أثاث، كما قررت استدعاء مالك الشركة المُخصصة لرفع الأثاث، للاستفسار عن قواعد الأمن والامان المتبعة فى هذة الرافعة، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة.

هذا وقد أثبتت التقارير وجود خطأ فنى فى رافعة الأثاث المتسببة فى الحادث، وأنها كانت غير صالحة لرفع الأثاث فى ذلك التوقيت دون إجراء صيانة لها، واتهمت أسرة المجنى عليه الشركة بالتسبب فى مصرع نجلهم.


تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط رافعه أثاث بشارع جميلة ابو حريد بنطاق دائرة القسم ووفاة العريس وصديقه وأصابه اخرين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف، الى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط رافعه أثناء رفع اثاث بشارع جميلة بوحريد مما أدى إلى مصرع كل من محمود أحمد عبد ربه، 24 سنة، صاحب العفش، وصديقه جبالى طارق جبالي، وأصابه أحد الأشخاص، تم نقل المصاب الى المستشفى والمتوفين الى المشرحة تحت تصرف النيابة لحين المعاينة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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