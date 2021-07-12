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موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:31 م
موسيماني
موسيماني
ريهام عبد المحسن
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أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بنجم الفريق المالي أليو ديانج وذلك تعليقا على أنباء اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة idiskitimes الجنوب أفريقية:"يستحق أليو ديانج اللعب في الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"هناك لاعبين أفارقة في نفس المستوى يلعبون بالبريميرليج، مثل الزيمبابوي ناكامبا لاعب وسط أستون فيلا".

وتابع:"ديانج لاعب موهوب وأحد نجوم منتخب مالي وهو فريق رائع، لو تحدثت عن انتقال لاعب جنوب أفريقي إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني سيكون الأمر صعبا".

وأردف قائلا:"النجم المالي لديه تجارب سابقة في البطولات الأوروبية الكبرى، ولو أتيحت لي الفرصة مستقبلاً لتدريب أحد المنتخبات ، فأتمنى قيادة منتخب مالي".

وعن حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد لضم ديانج، علق موسيماني قائلا: "أليو ديانج لاعب قوي وصاحب مجهود وافر، كما أن عمره لا يزيد عن 23 عاما".

واستطرد قائلا:"رأيت أليو ديانج في مباريات عديدة سواء كنت في صن داونز الجنوب أفريقي أو ضد بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية وكنت مدربه في الأهلي".

وبسؤاله لماذا لا يلعب ديانج في مانشستر يونايتد، اختتم موسيماني تصريحاته قائلا :"رأينا محمد النني يلعب في آرسنال وأيضاً توماس بارتي يلعب في أتلتيكو مدريد ثم آرسنال، أتمنى أن يحدث ذلك".

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موسيماني رياضة ديانج اهتمام مانشستر يونايتد

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