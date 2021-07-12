تقارير: إصابات بين جماهير إيطاليا خلال احتفالات التتويج باليورو

كشفت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن عدة إصابات وقعت في ميلانو خلال احتفالات الجماهير الإيطالية في ساعة مبكرة اليوم الاثنين بتتويج المنتخب الإيطالي لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على حساب نظيره الإنجليزي مساء أمس الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.





وذكرت وكالتا "أنسا" و"أدنكرونوس" الإيطاليتان للأنباء أن نحو 15 شخصا أصيبوا خلال الاحتفالات بالميدان المجاور لكاتدرائية ميلانو، من بينهم ثلاثة أشخاص في أوائل العشرينات من أعمارهم تعرضوا لإصابات خطيرة، وقد تسبب انفجار لعبة نارية في فقدان أحد الأشخاص لأصابعه.





واحتشدت الجماهير الإيطالية في المدن الكبرى بعدما توج المنتخب الإيطالي، تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني، بلقب يورو 2020، إثر الفوز على المنتخب الإنجليزي 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1 / 1 .





والتزم القليلون فقط من المشجعين بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي، رغم أن هذه التدابير مطلوبة طبقا للقواعد المعمول بها في إيطاليا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



