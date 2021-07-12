الموزع محمد شفيق يكشف رأي دار الإفتاء المصرية في طرح ألبوم كريم صبري بعد وفاته



شارك الموزع محمد شفيق، صديق الفنان الراحل كريم صبري، رأي دار الإفتاء المصرية في طرح ألبوم الراحل بعد وفاته.



وكتب محمد شفيق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم التواصل مع دار الإفتاء المصرية بمكالمة مسجلة فحواها هو الآتي:ألبوم كريم نزوله من عدمه لن يضره ولن ينفعه في الآخرة، بمعنى إن الألبوم نزل أو مانزلش لا هياخد عليه سيئة ولا هياخد عليه ثواب".



وتابع: "الحاجة الوحيدة اللي تنفعه هي الصدقة الجارية، فهنا القرار يعود لأسرة كريم صبري، لو طبعا أدولنا موافقة بطرح الألبوم هنعمل كدة، لو رفضوا فده قرارهم أولا وآخرًا، نسأل الله رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، اللهم أجرنا في مصيبتنا إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".



وقررت أسرة الفنان كريم صبري، شقيق رامي صبري، تشييع جثمانه اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ثم دفنه في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.



