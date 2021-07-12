Advertisements

في هذا الموعد..تامر حسنى يحيي حفلاً غنائياً فى مدينة العلمين الجديدة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يستعد الفنان تامر حسنى، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بمدينة العلمين، وذلك يوم 21 يوليو الجاري الموافق ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي.


وفي سياق آخر، يستعد الفنان تامر حسني حالياً لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"صعبة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس عبدالرحمن شوقي، ماستر علي فتح الله.

والجدير بالذكر أن تامر حسني فيلم يعرض له حالياً بالسينمات فيلم "مش أنا" بمشاركة ماجد الكدواني ، حلا شيحة، سوسن بدر، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 16 ساعة

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الدنمارك مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"مفيش حاجة اسمها صيام ذي الحجة".. حقيقة ادعاءات مبروك عطية

منذ أقل من ساعة

"سابوهم كلهم يهربوا".. مفاجآت في واقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

منذ ساعة و 16 دقيقة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

12:13 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي