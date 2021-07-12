في هذا الموعد..تامر حسنى يحيي حفلاً غنائياً فى مدينة العلمين الجديدة





يستعد الفنان تامر حسنى، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بمدينة العلمين، وذلك يوم 21 يوليو الجاري الموافق ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي.





وفي سياق آخر، يستعد الفنان تامر حسني حالياً لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"صعبة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس عبدالرحمن شوقي، ماستر علي فتح الله.



والجدير بالذكر أن تامر حسني فيلم يعرض له حالياً بالسينمات فيلم "مش أنا" بمشاركة ماجد الكدواني ، حلا شيحة، سوسن بدر، والفيلم من إخراج سارة وفيق.