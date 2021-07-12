انتحار شاب شنقاً داخل منزله بالعياط.. والتحريات: "مر بأزمة نفسية"

أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل منزله، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، مفاده بانتحار شاب داخل منزله بقرية برنشت، بنطاق المركز.









وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي، معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب عشريني العمر شنقا داخل منزله، لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية.





وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





