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تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تسجيل أكثر من 4مليون مواطن، بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2019، وحتى الآن.

وأوضح بيان إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، تشمل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة 6 محافظات وهم (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وطبقًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية الشاملة للمواطنين في غضون 10أعوام، بدلًا من 15عام، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تشغيل باقي محافظات المرحلة الأولى بنهاية 2021.

وتابع البيان، تعد محافظة الإسماعيلية هى أول محافظة من محافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق المنظومة الجديدة تخطى عدد المسجلين فيها مليون مواطن، وهو رقم قياسي حققته المحافظة، قبل تدشين المنظومة بها في منصف فبراير من العام الجاري.

واستطرد البيان، محافظة جنوب سيناء هي الأعلى بين المحافظات في نسب تسجيل المواطنين حيث بلغت نسبة التسجيل في المحافظة 90% من إجمالي المواطنين بجنوب سيناء، وذلك خلال 20 شهر منذ بدء التسجيل في أكتوبر 2019، وحتى الآن.

وأرجع بيان إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، هذه النسب والأرقام القياسية إلى ثقة المواطنين في المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس سعي المواطنين للحصول على الخدمة الطبية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وهو ما تؤكده أيضًا نسبة رضاء المنتفعين عن المنظومة الجديدة، والتي وصلت لـ 93% عن آداء الخدمة الطبية بمحافظة بورسعيد.

فيما دعا البيان المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الست السالف ذكرها، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحي التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تضمن للمواطنين تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة.

لافتًا إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومي لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال «إن وجدوا» أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلي لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المنتفع والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا
تسجيل أكثر من 4 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل في 20 شهرا

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