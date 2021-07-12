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بيصور السيدات من الخلف عنوة.. تحديد جلسة محاكمة "متحرش مصر الجديدة" 15 يوليو

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قررت نيابة النزهة الجزئية، إحالة المتهم بالتحرش بفتيات داخل مول شهير وتصويرهن خلسة من الخلف للمحاكمة العاجلة، وحددت جلسة محاكمته 15 يوليو الجارى.


وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في القبض على المتهم بتصوير السيدات من الخلف خلسة من داخل ملاهي أحد المولات الشهيرة بمصر الجديدة.


حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور مفاداه قيام شاب بتتبعه هو وزوجته في كل مكان ويصورهم عنوة.


و قام الشاب بالإبلاغ عنه للأمن الخاص بالمول ومن ثم قام الأمن بتفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهم لكن رفض الشاب ف البداية وحينما اخبروه بتبليغ الشرطة، وافق وعثر الأمن على فيديوهات وصورا لفتيات وسيدات التقطها المتهم من الخلف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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