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تفاصيل ضبط طالب المنيا المسئول عن تسريب امتحان اللغة الأجنبية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي" ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كان يؤدي الامتحان داخل مدرسة إعدادي مخصصة كلجنة لطلاب المنازل بمدينة سمالوط في شمال المحافظة.
وأضاف أن الطالب يؤدي الامتحان بنظام الورقي ولم يتم ضبطه بالتابلت المدرسي ولكن بهاتف محمول استخدمه في تصوير أجزاء من امتحان المادة وعقب ذلك نشر تلك الصور علي مواقع الفيس وتليجرام في محاولة للغش.
أوضح مسؤول التعليم، أن الطالب "أحمد-م-ا-ش"، تم ضبطه متلبسا بحيازة تليفون محمول، وكان متصلا بشبكة إنترنت شخصية، وتمكن من تصوير الامتحان غلسة، كما تم ضبط سماعات "هاند فيري" بحوزته، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وكشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين أنَّه تمّ ضبط الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية للثانوية العامة على صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك والتليجرام وواتسآب» وهو في محافظة المنيا.
وأضاف أنَّه سيتمّ حرمانه من دخول الدور الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021-2022، بسبب حيازته الموبايل ونشر الامتحان على الإنترنت، مع إبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

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