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نائب وزير الحج السعودي يعلن موعد عودة رحلات العمرة (فيديو)
الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:19 م
رقية جمال
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قال الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إننا سنشهد عودة رحلات العمرة عقب انتهاء موسم الحج مباشرة مع تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "مشاط"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن موسم العمرة يعتمد اعتماد كبير على مدى مسار الجائحة في العالم، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال المزيد من ضيوف الرحمن من المعتمرين.
وتابع نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أننا متفائلون بعد انتشار اللقاحات بالعالم وخاصة في المملكة، ونسعى أن يكون هناك حصانة ومناعة مجتمعية عالية لتأمين المجتمع الداخلي؛ لنطمئن أنه لن يكون هناك انتشار للوباء من خلال العمرة، مضيفًا أننا نعمل بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية بكل حذر ودقة لمراقبة مؤشرات الأداء حتى يمر الموسم القادم للعمرة بعد الحج بشكل متدرج حتى نصل لمستوى عالي من أعداد المعتمرين.
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