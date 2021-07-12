Advertisements

نائب وزير الحج السعودي يعلن موعد عودة رحلات العمرة (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إننا سنشهد عودة رحلات العمرة عقب انتهاء موسم الحج مباشرة مع تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "مشاط"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن موسم العمرة يعتمد اعتماد كبير على مدى مسار الجائحة في العالم، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال المزيد من ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وتابع نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أننا متفائلون بعد انتشار اللقاحات بالعالم وخاصة في المملكة، ونسعى أن يكون هناك حصانة ومناعة مجتمعية عالية لتأمين المجتمع الداخلي؛ لنطمئن أنه لن يكون هناك انتشار للوباء من خلال العمرة، مضيفًا أننا نعمل بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية بكل حذر ودقة لمراقبة مؤشرات الأداء حتى يمر الموسم القادم للعمرة بعد الحج بشكل متدرج حتى نصل لمستوى عالي من أعداد المعتمرين.

أخبار تهمك

صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"سابوهم كلهم يهربوا".. مفاجآت في واقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

منذ نصف ساعة

الصديق المقرب لشقيق رامي صبري يُفجر مفاجآت ويؤكد: محدش كان بيساعده

منذ ساعة و 20 دقيقة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصريح جديد لوزيرة الخارجية السودانية بشأن موقف روسيا من أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خالد الغندور يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

البرلمان يوافق نهائيًا على فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

12:13 م

عاجل.. تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

02:42 م

موسيماني يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد بنجم الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي