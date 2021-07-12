نائب وزير الحج السعودي يعلن موعد عودة رحلات العمرة (فيديو)

قال الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إننا سنشهد عودة رحلات العمرة عقب انتهاء موسم الحج مباشرة مع تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "مشاط"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن موسم العمرة يعتمد اعتماد كبير على مدى مسار الجائحة في العالم، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال المزيد من ضيوف الرحمن من المعتمرين.



