الشهود والكاميرات.. سلاح الأمن لفك لغز العثور على جثة مسن بحديقة قصر العيني



يجري ضباط مباحث قسم مصر القديمة، تحريات أمنية مكثف من خلال مناقشة شهود العيان وكذا التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لفحصها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور علي جثة مسن في حديقة قصر العيني مقتول



و تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد العثور على جثة مسن متوفي في حديقة قصر العيني، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.





وتبين من التحريات أن متسول هو من ارتكب الواقعة، وفر هاربًا، فتم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق مع المتهم.