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ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن فوز الأتزوري بلقب يورو 2020 ؟

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح المنتخب الايطالي في الحصول على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالفوز على المنتخب الأنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

وعنونت شبكة بي بي سي البريطانية أن المنتخب الإيطالي يتوج بيورو 2020 بعد أن نجح دوناروما في التصدي لركلة جزاء بيوكو ساكا الحاسمة.

في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة " ديلي ميل " اليريطانية إلى أن الخسارة بمثابة السكتة القلبية خاصةً أن الجماهير كانت تمني النفس بالحصول على البطولة لكن ساكا فشل في تسجيل الركلة الترجيحية الأخيرة والتي تصدى لها دوناروما.

بينما قالت صحيفة " آس الإسبانية " أن المنتخب الإيطالي حقق اللقب الثاني له في كأس الأمم الأوروبية بفضل فوزه على المنتخب الانجليزي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء وشددت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الخسارة كانت بمثابة الزلزال المدمر.

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